حمدي رزق: مصر طوال تاريخها في ظهر القضية الفلسطينية (فيديو)

حمدي رزق: مصر طوال تاريخها في ظهر القضية الفلسطينية (فيديو)

حمدي رزق: مصر طوال تاريخها في ظهر القضية الفلسطينية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي حمدي رزق، إن الشعب المصري أصيل وصابر وقوي ومتحمل، وواع ومدرك أبعاد ما نحن فيه.

وأضاف لقناة «إكسترا نيوز»: «الموقف المصري ليس جديدًا عن الأسماع، مصر طوال تاريخها في ظهر القضية الفلسطينية، وفي ظهر الفلسطينيين، وفي قدرتهم على الثبات ودعمهم في الصمود».

وتابع: «مصر ضد كل مخططات التهجير منذ عام 1948 وحتى الآن، ليس هذا اليوم فقط، لكن هذا تراث مصري عريق، وإيمان حقيقي بالقضية الفلسطينية».

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