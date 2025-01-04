خالد سليم بعد نجاح دوره في مسلسل وتقابل حبيب: اللي جاي أحلى وأحلى

عبّر الفنان خالد سليم من خلال حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور، عن سعادته بنجاح شخصية يوسف أبو العزم في مسلسل وتقابل حبيب.

وكتب خالد سليم عن شخصته في مسلسل وتقابل حبيب قائلا: رحلة يوسف أبو العزم انتهت.. لكن دعمكم وحبكم هما الحكاية اللي مش بتنتهي أبدا .. شكراً من كل قلبي، أوعدكم إن اللي جاي أحلى وأحلى.





مسلسل وتقابل حبيب

وعلق خالد سليم، أمس، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام على نهاية مسلسل وتقابل حبيب بمشهد انتحاره قائلا: نهاية يوسف ابو العزم ورقية العسكري، رصاصـة واحدة كانت كفاية تنهي كل حاجة.. يوسف قتلها علشان يخلص من شرها، وبعدين خلص على نفسه علشان يهرب من ذنبه وذنب أذيته لكل اللي حواليه حتى أقرب الناس له.



مسلسل وتقابل حبيب بطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، نيكول سابا، أنوشكا، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، ومن إخراج محمد الخبيري، وتأليف عمرو محمود ياسين.