خبير علاقات دولية: مصر تسعى لتعزيز الاستقرار ومنع توسع الصراع الإقليمي

خبير علاقات دولية: مصر تسعى لتعزيز الاستقرار ومنع توسع الصراع الإقليمي

خبير علاقات دولية: مصر تسعى لتعزيز الاستقرار ومنع توسع الصراع الإقليمي

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني يعكس قوة العلاقات بين القاهرة وطهران، ويؤكد حرص الطرفين على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن تداعيات الصراعات الإقليمية خلال الفترة الماضية أدت إلى نتائج سلبية على أمن جميع دول المنطقة.

وأوضح «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الأوضاع الراهنة تستوجب المزيد من التشاور والتنسيق بين الدول الفاعلة لتخفيف حدة الأزمات، مؤكدًا أن السياسة المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية ترتكز على تعزيز الاستقرار ومنع تفاقم الصراعات، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023.

وأضاف أن هذا العدوان أسهم في تصاعد التوترات بالمنطقة، بما في ذلك بين إسرائيل وإيران، مما يبرز أهمية الرؤية المصرية لحل الأزمات الإقليمية، لافتًا إلى أن مصر ترى أن مفتاح تحقيق الأمن والاستقرار يكمن في الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية في المنطقة.

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