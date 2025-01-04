خبير سياسي: نتنياهو يفقد السيطرة وسط تصاعد الصراعات الداخلية في إسرائيل

خبير سياسي: نتنياهو يفقد السيطرة وسط تصاعد الصراعات الداخلية في إسرائيل

خبير سياسي: نتنياهو يفقد السيطرة وسط تصاعد الصراعات الداخلية في إسرائيل

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك يعكس حالة من الجدل السياسي العميق، ويطرح تساؤلات حول مدى سيطرته على القرارات في ظل تصاعد الضغوط الداخلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تشهد صراعًا داخليًا متزايدًا بين مختلف الأطراف السياسية، خاصة داخل حزب الليكود، إذ اعتبر بعض أعضائه أن أي محاولة لإزاحة نتنياهو بتهمة عدم الأهلية هو انقلاب على الديمقراطية، ما يعكس حالة التخبط في المشهد الإسرائيلي.

وأشار إلى أن تراجع نتنياهو عن قرار تعيين رئيس جديد للشاباك جاء نتيجة لضغوط داخلية قوية، ليس فقط من الليكود ولكن أيضًا من جهات أمنية وسياسية أخرى، ما يعكس حجم الصراع بين أجنحة المجتمع الإسرائيلي المختلفة، خاصة بين المتدينين والعلمانيين، والمؤسسات الأمنية والقضائية.

وأكد أن نتنياهو يسعى للبقاء في السلطة بأي ثمن، محاولًا إعادة تشكيل التوازن داخل إسرائيل، لكنه يواجه تحديات متزايدة، حيث إن قراراته الأخيرة تعكس حالة من الارتباك الشديد وسط التغيرات السريعة التي تهز إسرائيل من الداخل.

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