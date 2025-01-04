مواعيد غلق المحال والمطاعم خلال إجازة عيد الفطر.. «اسهر براحتك»

حددت وزارة التنمية المحلية، مواعيد غلق المحلات خلال إجازة عيد الفطر، موضحة أنها تشمل المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافهيات والبازارات، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد.

مواعيد غلق المحال والمطاعم خلال إجازة عيد الفطر المبارك

ووفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، يستمر العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد عمل المحال والمطاعم والكافيهات.

وحول مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات تكون يوميًا في الساعة 2:00 صباحًا، في حين يسمح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

الإغلاق يوميًا في الساعة 10:00 مساءً

أما مواعيد غلق الورش خلال إجازة عيد الفطر المبارك داخل المناطق السكنية تلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة 10:00 مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

ونوهت وزارة التنمية المحلية، أن المحلات التي تقدم خدمات أساسية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، والمحلات ذات الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، لا تخضع للمواعيد المذكورة.