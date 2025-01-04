تكثيف جهود النظافة في الأماكن الترفيهية والمتنزهات بالقليوبية خلال عيد الفطر

قالت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إنّ المحافظة اتخذت العديد من الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، إذ جرى تفعيل غرفة عمليات مركزية على مستوى المحافظة ومجالس المدن، لمتابعة الحالات الطارئة وتقديم الدعم في حال الحاجة، وضمان سير الأمور بشكل طبيعي في جميع الأحياء.

تكثيف جهود النظافة

وأضافت «ريان» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى تكثيف جهود النظافة في الأماكن الترفيهية والمتنزهات العامة، استعدادًا لاستقبال الزوار خلال أيام العيد، كما جرى تجهيز المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم الخدمة الطبية اللازمة، مع تنظيم زيارات مفاجئة للتأكد من جاهزية الطواقم الطبية والمرافق.

8 حدائق رئيسية في القناطر الخيرية

وأشارت إلى أن المحافظة تحتوي على العديد من الأماكن الترفيهية، ومنها حدائق القناطر الخيرية التي تضم أكثر من 8 حدائق رئيسية بالإضافة إلى الحدائق الفرعية، كما تتمتع مدينة بنها بمناطق للجلوس على كورنيش النيل بمراحله المختلفة، إذ زارت قيادات المحافظة تلك الأماكن للاطمئنان على استعدادات العيد.

وأوضحت أن هناك العديد من الحدائق الأخرى في مدن شبرا وقليوب إضافة إلى الأماكن التي تضم كافيهات ومرافق ترفيهية خاصة، ما يوفر للمواطنين العديد من الخيارات للاستمتاع بأوقاتهم في العيد.