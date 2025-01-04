وظائف خالية للشباب بمرتبات تتخطى 8400 جنيه.. لا تشترط مؤهل عالي

أعلن جهاز تشغيل الشباب في الإسماعيلية بالاتفاق مع إحدى الشركات التي تعمل في مجال السيارات وحافلات النقل عن توفير 200 فرصة عمل، في إطار حرص الجهاز على توفير فرص للشباب للحصول على مصدر دخل شهري ثابت، للعمل في عدة وظائف مختلفة ومتنوعة لا يشترط للعمل بها الحصول على مؤهل دراسي عالي.

وأوضح جهاز تشغيل الشباب بالاسماعيلية كل التفاصيل الخاصة بـ الوظائف الخالية المعلن عنها من جهاز تشغيل الشباب بالاسماعيلية، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

عدد 25 فني لحام وكهرباء وأكسجين، بمرتب يبدأ من 7000 جنيه ويزيد حسب الخبرة، بالإضافة إلى 1400 جنيه بدل وجبات.

عدد 25 فني دهانات، بمرتب يبدأ من 7000 جنيه ويزيد حسب الخبرة بالإضافة إلى 1400 جنيه بدل وجبات.

عدد 25 فني تجليد وجليخ، بمرتب يبدأ من 7000 جنيه ويزيد حسب الخبرة، بالإضافة إلى 1400جنيه بدل وجبات.

عدد 25 فني فايير، بمرتب يبدأ من 7000 جنيه ويزيد حسب الخبرة، بالإضافة إلى 1400 جنيه.

عدد 25 فني تشطيب، بمرتب يبدأ من 7000 جنيه ويزيد حسب الخبرة، بالإضافة إلى 1400 جنيه بدل وجبات.

عدد 25 مساعدين فنيين، بمرتب يبدا من 5500 جنيه بالإضافة إلى 1400 جنيه بدل وجبات.

عدد 25 عمال مناولة ومخازن، بمرتب يبدأ من 5500 جنيه، بالإضافة إلى 1400 جنيه بدل وجبات.

حقوق ومميزات العمل

- تمنح الشركة للعاملين تأمين صحي واجتماعي وتأمين على الحياة مجاني.

- توفر الشركة ترقيات وزيادات سنوية وحافز إنتاج شهري.

- توفر الشركة إقامة أيام العمل من الاحد للخميس فضلا عن وسيلة انتقالاا ذهاب يوم الخميس والعاودة الأحد من الإجازة الاسبوعية.

- توفير وجبة ساخنة يوميا إلى جانب بدل وجبة.

- تطبيق نظام احتساب الوقت الإضافي بعد عدد ساعات العمل وأيام الإجازات.

- يفضل الخبرة في مجال صناعة السيارات والحافلات والوظيفة المتقدم لها.

وعلى من يرغب العمل التوجه إلى المركز التكنولوجي بالمحافظة الجديدة طريق الشيخ زايد الشارع التجاري الساعة 9 صباحا.