3 وصفات مبتكرة للفسيخ والرنجة في سفرة العيد.. طعم لذيذ ورائحة شهية

يميل بعض الأشخاص إلى تناول الفسيخ والرنجة في عيد الفطر بعد الشعور بالملل من اللحوم والدجاج والأصناف المتنوعة التي يتم تناولها طوال شهر رمضان، لذا يمكن تقديم الأسماك المملحة والمدخنة بطرق جديدة وغير تقليدية بدلاً من الفسيخ بالليمون التقليدي والرنجة المشوية.

ولتلبية أذواق الباحثين عن النكهة اللذيذة والرائحة الشهية في الأسماك المملحة خلال عيد الفطر المبارك، نصحت الشيف أميرة شنب خلال برنامج «أميرة في المطبخ» على قناة CBC Sofra ببعض الوصفات الشهية لتحضير الفسيخ والرنجة بطرق مبتكرة.

وصفة رنجة بالمستردة:

المقادير:

2 رنجة فيليه من الشوك والجلد مقطعة شرائح متوسطة.

خس قطع متوسطة.

بصل شرائح.

زيتون شرائح.

زيت.

مستردة.

طحينة.

خل.

ملح.

طريقة التحضير:

في طبق توضع قطع الرنجة والخس والبصل والزيتون وملعقة أو ملعقتين مستردة، وملعقة كبيرة من الطحينة، وملعقة خل ورشة ملح وفلفل أسود، ورشة من الزيت، ويتم خلط المكونات حتى تمتزج جيدا.

وصفة سلطة فسيخ بالبطاطس:

المقادير:

نصف كيلو مكعبات بطاطس مسلوقة بالقشر.

ربع كيلو فسيخ مخلي من الجلد والشوك ومقطع مكعبات.

ربع كوب شبت مفروم.

ربع كوب مايونيز.

ربع كوب زبادي.

توست مكعبات محمص.

ربع كوب بصل أخضر مفروم.

فلفل أسود.

طريقة التحضير:

في طبق توضع مكعبات بطاطس مسلوقة، والفسيخ المخلي، والشبت المفروم والمايونيز والزبادي، ومكعبات التوست، والبصل أخضر مع رشة فلفل أسود، ويتم خلط المكونات جيدا وتقديمها في طبق.

وصفة باف بيستري بالفسيخ:

المقادير:

مربعات باف بيستري مخبوزة في الفرن أو الميكرويف أو الإير فراير.

ربع كيلو فسيخ مخلي من الشوك والجلد مقطع مكعبات.

قطعة جبنة قريش أو 3 ملعقة كبيرة جبنة كريمي.

زيت نباتي أو زيت ذرة أو زيت زيتون.

كوب طماطم مكعبات بدون بذر.

بقدونس مفروم.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

توضع جميع المكونات في طبق وتخلي جيدا، ويفتح الباف بيستري ويحشى بهذه الخلطة.