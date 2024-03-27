طريقة عمل الفسيخ في أسبوع أحلى من المحلات.. «جهزيه قبل العيد»

يمتلك الفسيخ سحرًا خاصًا على موائد المصريين، حيث يُضفي نكهة مميزة على احتفالاتهم ومناسباتهم، ودائمًا ما تبحث ربات البيوت عن الطرق المثالية لصنع الفسيخ في المنزل، لضمان جودته وتوفير نكهة مميزة، كما يزداد البحث أيضًا عن طريقة عمل الفسيخ في أسبوع للحصول على أسرع نتيجة.

طريقة عمل الفسيخ في أسبوع

وتوضح تاجرة الأسماك أماني الغزناوي أثناء استضافتها على فضائية «CBC سفرة»، طريقة عمل الفسيخ في أسبوع ولكن في البداية عليك التفرقة بين سمك البوري الأصلي وفصيلة السمك الدبارة حتي لا يغشك البائع، إذ يكون سمك البوري الأصلي الرأس متساوية مع جسمها وتكون كبيرة وعريضة من أعلاها، أما سمك الدبارة تكون الرأس مدببة وصغيرة ورفيعة من الأعلى، كما أن سمك الدبارة تكون أرخص في السعر من السمك البوري الأصلي.

وأضافت «الغزناوي» أنّ طريقة عمل الفسيخ في أسبوع تعتمد على جودة السمك، إذ يمكنك شراء السمك البوري المبطرخ في شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر أو بداية شهر يناير.

المقادير

كيلو سمك بوري.

كيلو ملح خشن حجري.

ملعقة كركم.

ملعقة شطة.

8 ورق لورا.

¼ كوب زيت.

طريقة التحضير

- يجب أن تكون السمكة طازجة ويتم غسلها جيدًا خاصة الخياشيم يتم تنظيفها تمامًا.

- ضعي الملح الخشن داخل الخياشيم.

- اخلطيها من الخارج في الملح بطريقة سليمة.

- ضعي الملح في كيس التخليل ويتم وضع عليه السمكة التي تم تمليحها.

- اتبعي نفس الخطوات في السكمة الثانية، ولكن عند وضعها في الكيس يجب وضعها عكس السمكة الأولى، بمعنى تكون رأس السمكة الثانية عند ذيل السمكة الأولى.

- ضعي الملح على السمك من الأعلى، ثم ضعي ورق اللورا على السمك من الأعلى، وأيضًا ضعي الزيت عليها من الأعلى.

- قومي بتفريغ الهواء من الكيس تمامًا، ثم اغلقي الكيس جيدًا.

- ضعيه في عدة أكياس وفرغي الهواء من كل كيس على حدة وأغلقيها بإحكام.

ويترك السمك لمدة أسبوع لا أقل في الصيف، أما في الشتاء ونظرًا لبرودة الجو، يترك خلال فترة من أسبوع وحتى 13 يومًا، ويتم وضعه في مكان دافئ سواء المطبخ أو في فرن البوتاجاز.