«الأرصاد» تحذّر من طقس الأسابيع المقبلة: رياح نشطة وتقلبات جوية وموجات حارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ التغيرات الجوية الحادة والسريعة المرتبطة بفصل الربيع ما زالت في بدايتها، حيث ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار وسيول وموجات حرارية حادة، ونشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وهي توقعات وسمات مناخية مستمرة لمدة 10 أسابيع مقبلة، وحتى بداية فصل الصيف.

3 ظواهر جوية في طقس فصل الربيع

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي أثرت على بعض مدن ومحافظات الجمهورية خلال الـ48 ساعة الماضية، ما زالت متوقعة خلال طقس الأيام المقبلة من فصل الربيع، حيث تنشط نهاية الأسبوع الجاري حتى منتصف الأسبوع المقبل على جميع محافظات الجمهورية، وهي مرتبطة بالسمات المناخية لفصل الربيع.

وأوضحت غانم لـ«الوطن»، أنّ الطقس يشهد عددا من الظواهر الجوية، مثل نشاط لرياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، وموجات من الحرارة الشديدة تكون أعلى من المعدلات الطبيعية لفصل الصيف، ونشاط واضح لمنخفض البحر الأحمر أو السوداني الموسمي، يصاحبه سقوط أمطار غزيرة ورعدية على جبال البحر الأحمر ووسط سيناء والصعيد، تصل لحد السيول أحيانا، وتقلبات جوية حادة بسبب المنخفضات الخماسينية، والتغيرات الضغطية بين فصلي الشتاء والشتاء.

رياح جافة وحارة

وأضافت أنّ رياح فصل الربيع غالبا ما تكون جافة وحارة، معتدلة إلى نشطة أحيانا خاصة في النصف الأول من أسابيع الربيع، ويترتب عليها حدوث عواصف رملية أو ترابية تأتي من المناطق الصحراوية الغربية والجنوبية للبلاد، يتزامن معها كتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها العظمى، وتشهد الأسابيع الأخيرة من فصل الربيع قيم حرارة أعلى من معدلات فصل الصيف.