تحرير 40 مخالفة تموينية وضبط 500 صاروخ ناري خلال حملات في المنيا

تحرير 40 مخالفة تموينية وضبط 500 صاروخ ناري خلال حملات في المنيا

تحرير 40 مخالفة تموينية وضبط 500 صاروخ ناري خلال حملات في المنيا

نفذت مديرية التموين في مركز أبوقرقاص بالمنيا حملة ميدانية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية خلال عيد الفطر، للتصدي للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية.

ضبط أسماك مملحة ولحوم غير صالحة للاستهلاك

أسفرت الحملة عن تحرير 40 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، تضمنت التصرف في 30 شيكارة دقيق مدعم، ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن لوائح التشغيل، عدم وجود ميزان سليم، وعدم إعطاء بون صرف.

كما جرى ضبط كميات من الأسماك المملحة واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق، إضافة إلى ضبط 500 صاروخ من الألعاب النارية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

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