هاني عادل: استبدال التتر بنشيد اسلمي يا مصر أجمل نهاية لمسلسل لام شمسية

أعرب الفنان هاني عادل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سعادته بعرض نشيد اسلمي يا مصر في ختام حلقات مسلسل لام شمسية.

هاني عادل يعلق على نهاية مسلسل لام شمسية

وكتب هاني عادل: "أجمل وأفضل نهاية لمسلسل لام شمسية خلانا كلنا نحس أن مصر فيها فن وفنانين يقدروا يعملوا حاجة مؤثرة في كل المجتمع لدرجة توحد الجمهور مع أبطال العمل وصناعه، كل الناس حبته وتفاعلت وحست وكمان الفنانين زملاء المهنة وأنا منهم اللي حسوا بالفخر بأن فيه زمايل وأصدقاء عملوا حاجة بالاحترافيه دي ومؤثرة كده ومفيهوش تفصيله معمولة باستعجال أو مش معمول حسابها والقصد من تأثيرها من بدري من وقت الكتابة وده اللي باين على الشاشة، النهاية كانت حلوة أوي أوي لأن القضية كبيرة وتخص كل الوطن، وجود السلام الوطني في نهاية المسلسل خلت المسلسل في مكانه الطبيعي كعمل فني مؤثر في كل الناس ونداء ذكي أنها قضية كبيرة مؤثرة، وتعبيرا عن الفخر بأنه عمل مصري خالص.. شكرا لكل صناع لام شمسية".

وأضاف: "معلومة مهمة الأغنية اللي أنا عملتها ده كان إهداء مني ومن فنانين شاركوا معايا للعمل وللقائمين عليه وتعبيرا عن تأثرنا به وفخرنا بهم، نشيد لام شمسية اتعمل بعد المسلسل كله ما خلص واتسلم وكانت لفتة جميلة من صناع العمل أنهم ينزلوها على فيديوهات من المسلسل لحبهم للأغنية بعد ما سمعوها ولتقديرهم للمجهود اللي اتعمل فيها فارجو أن ده ينفي تماما أي ربط بين الأغنية دي ونهاية المسلسل اللي كانت متحددة ومعروفة من بداية العمل على المسلسل".

واختتم: "اللي هي بكل تأكيد الأنسب والأهم وأنا فسرت ده ليه قبل كده ومكانش فيه أي مخطط نهائياً لاستخدام أغنيتي في أي مشهد داخل المسلسل".