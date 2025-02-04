موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد.. و«الأرصاد» توجه نصيحة للمواطنين

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد.. و«الأرصاد» توجه نصيحة للمواطنين

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد.. و«الأرصاد» توجه نصيحة للمواطنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه بدءا من يوم الأحد المقبل ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات، ويصاحب ذلك نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

موجة حارة تضرب البلاد

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة وخاصة الموجة الحارة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة الأحد 6 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 7 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 8 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 20 درجة مئوية.

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