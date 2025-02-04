هل يتولى ترامب فترة رئاسية ثالثة؟ مادة في الدستور الأمريكي تحسم الأمر

تصريحات متتالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُظهر تفكيره في الترشح للرئاسة الأمريكية لفترة رئاسية ثالثة، رغم أن الدستور الأمريكي ينص على أن الرئيس يتولى منصبه لمدتين فقط. ففي مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» مع كريستين ويلكر، قال ترامب: «كثيرون يريدون مني أن أفعل ذلك، لكنني أقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقًا طويلًا، كما تعلمون، لا يزال الوقت مبكرًا جدًا في الإدارة»، ثم عاد ليصرح في مقابلة على متن الطائرة الرئاسية قائلًا: «لا أريد أن أتحدث عن ولاية ثالثة الآن، لأنه مهما نظرت إلى الأمر، لا يزال أمامك وقت طويل لتمضيته».

صحيفة: من المستحيل على ترامب تولي فترة رئاسية ثالثة

كشفت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية أن تولي ترامب فترة رئاسية ثالثة أمر مستحيل، إذ يحظر التعديل الثاني والعشرون لدستور الولايات المتحدة انتخاب أي شخص للرئاسة أكثر من مرتين. ومع ذلك، لم يمنع هذا الحظر الرئيس ترامب من طرح إمكانية الترشح لولاية جديدة.

ينص التعديل بلغة واضحة لا تترك مجالًا كبيرًا للتفسير، حيث ورد فيه أنه «لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين».

تعديل الدستور الأمريكي يلزمه موافقة 38 ولاية