ترامب يعلن «حرب الجمارك» على حلفائه: سنعمل لوقف سرقة الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية وأنه سيركز على معاناة العاملين، مضيفًا «سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة».

تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن

وأضاف ترامب خلال كلمته لفرض رسوم جمركية جديدة أنه سيفرض تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن وأنه سيوقع على بعض القرارات التنفيذية للتعريفات الجمركية على عدة دول.

وأكد ترامب أنه سيتخذ قرارات فرض الرسوم الجمركية ليجعل الولايات المتحدة دولة عظيمة وأنه سيعمل على إزالة العوائق أمام التجارة الخارجية وخفض الأسعار.



وأضاف ترامب «سنعزز التصنيع في بلادنا وسنخفض الأسعار وننافس في الأسواق العالمية» مؤكدًا أن الولايات المتحدة عانت عوائق تجارية على مدار عقود مشيرًا لوجود دول عديدة فرضت تعريفات جمركية على الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة وأن الوظائف والمصانع ستعود مجددا إلى الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي تفرض على الولايات المتحدة 10% من التعريفات و20% من الضرائب

وأن الولايات المتحدة على مدار عقود لم ترد على أي دولة فرضت عليها رسوما جمركية لافتًا أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% فقط على السيارات الأجنبية.

انتقد فرض رسوم جمركية من بعض الدول على منتجات وصادرات الولايات المتحدة

وانتقد ترامب فرض رسوم جمركية من بعض الدول على منتجات وصادرات الولايات المتحدة مشيرًا أن هناك من يفرض رسوما على الألبان الأمريكية بنسبة 200-300% مشيرًا أن كندا تحصل على 200 مليار دولار رسوما جمركية على المنتجات الأمريكية وأن اليابان تفرض رسوما جمركية بنسبة 700٪ على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ترامب أنه سيعامل الاتحاد الأوروبي بالمثل في فرض الرسوم الجمركية مضيفًا «يمكننا أن نتصرف بذكاء لإعادة ثرواتنا» مشيرًا إلى أن المكسيك تحصل على 300 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية. وأشار ترامب إلى أن العجز التجاري بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي في عهد بايدن وهذا غير مسبوق