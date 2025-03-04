توابع رسوم ترامب الجمركية.. انخفاض حاد للأسهم الأمريكية واضطراب لدى المستثمرين

توقع قادة الأعمال والخبراء الاقتصاديين، أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، ما يسبب حالة من غلاء الأسعار في الولايات المتحدة.

العائلات الأمريكية الكادحة ستتأثر بجمارك ترامب

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن ديفيد فرينش، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية في الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، أن زيادة الرسوم الجمركية تعني المزيد من القلق وعدم اليقين للشركات والمستهلكين الأمريكيين، مضيفًا أن القادة في واشنطن قد لا يكترثون بارتفاع الأسعار، إلا أن العائلات الأمريكية الكادحة تُبالي بذلك.

وأصدرت الرابطة الوطنية للمطاعم بيانًا، قالت فيه إن الرسوم الجمركية بهذا الحجم ستُحدث تغييرًا واضطرابًا، وسيضطر مُشغّلو المطاعم إلى التعامل معه لإبقاء مطاعمهم مفتوحة.

وعلى الرغم من إعلان دونالد ترامب عن رسومه الجمركية بعد انتهاء التداول في وول ستريت بفترة وجيزة، إلا أن الأسهم الأمريكية شهدت بالفعل انخفاضًا حادًا في تداولات ما بعد ساعات العمل.

انخفاض مؤشرات البورصة الأمريكية

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 950 نقطة، أي بنسبة 2.32%، فيما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.40%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 4.22%.

وأعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10% و49% على جميع السلع المستوردة من الخارج، وشملت هذه الرسوم 34% على السلع الصينية، و20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، و10% على السلع القادمة من المملكة المتحدة، كما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع شركات صناعة السيارات الأجنبية.