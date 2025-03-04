«تموين المنيا»: ضبط 146 أسطوانة بوتاجاز مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء

«تموين المنيا»: ضبط 146 أسطوانة بوتاجاز مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء

«تموين المنيا»: ضبط 146 أسطوانة بوتاجاز مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء

أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين في المنيا أن الحملات الرقابية على الأسواق أسفرت عن تحرير 35 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، تنوعت ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات وعدم وجود ميزان سليم وعدم إعطاء بون صرف.

وفي مجال المواد البترولية تم المرور والمتابعة على المستودع الرئيسي ومحطات الوقود بعموم المحافظة والتأكد من وجود أرصدة من المواد البترولية، كما تم متابعة أسطوانات البوتاجاز وخطة التوزيع، وخلال الحملات تم ضبط سيارة نقل محملة بعدد 146 أسطوانة بوتاجاز منزلي مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء.

وفي مجال السلع الغذائية والأسواق تم المرور والمتابعة على فروع الشركة المصرية للجملة ومنافذ توزيع السلع والمخازن للتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة.

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