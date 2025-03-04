أمين مساعد «الشعب الجمهوري» بالجيزة: التصعيد الإسرائيلي ينذر بحرب إقليمية

أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، أن التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينذر بتفجر الأوضاع في الشرق الأوسط والدخول في مواجهة إقليمية واسعة النطاق، محذرًا من أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجاوزت كل الحدود المقبولة، في ظل صمت دولي غير مبرر.

وأوضح عبد الصمد، في بيان، أن اقتحام المسجد الأقصى واستهداف المنشآت الطبية، وآخرها قصف مستشفى تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يشكل خرقًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية، ويمثل استهانة واضحة بكل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تتحمل بمفردها عبء التصدي لهذه المخططات الإسرائيلية، حيث تبذل جهودا دبلوماسية وسياسية مكثفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم، في وقت يتقاعس فيه المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته تجاه الأزمة المتصاعدة.

وطالب عبد الصمد بضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لاحتواء الوضع قبل فوات الأوان، مشددا على أن استمرار الصمت والتخاذل الدولي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة، ما قد يجر المنطقة بأسرها إلى دوامة من العنف غير المسبوق.