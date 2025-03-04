قالت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو مجلس العمل الفلسطيني، إن أيديولوجية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدف إلى تحقيق مشروع «إسرائيل الكبرى» على حساب الدول المجاورة، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في توسيع جبهات الحرب في المنطقة.

السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ حدودية

وأضافت «النتشة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الإعلام العبري يتحدث عن فتح سبع جبهات في المنطقة من أجل تأمين أمن إسرائيل الداخلي، موضحة أن أمن إسرائيل لا يتعلق فقط بالقوة العسكرية والقدرات الدفاعية ضد الدول المجاورة، بل يشمل أيضًا السيطرة الأمنية على أراضٍ حدودية في هذه الدول.

تعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي

ولفتت إلى أنه من خلال هذه السيطرة، تسعى إسرائيل إلى تعزيز وجودها العسكري داخل هذه الدول، وهو ما يمثل تهديدًا إضافيًا لاستقرار المنطقة، مشيرة إلى أن إسرائيل تطالب علنًا بمناطق أمنية داخل قطاع غزة وفرض سيطرة عسكرية على الضفة الغربية، وهو ما يزيد من مخاطر تمدد الحرب في المنطقة.

وبينت أن هذه السياسات الإسرائيلية تشير إلى طموحات الاحتلال في توسيع سيطرته على مزيد من الأراضي الفلسطينية.