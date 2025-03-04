سر الملاكمة وعلاقته بالسينما.. تصريحات أحمد مالك مع منى الشاذلي

حلّ الفنان أحمد مالك ونجوم مسلسل ولاد الشمس ضيوفًا في برنامج معكم منى الشاذلي في الساعات الماضية، وسرعان ما تصدرت الحلقة تريند محرك البحث جوجل، ليقول أحمد مالك أنه اقترح فكرة مسلسل ولاد الشمس، وفيما يلي نستعرض أبرز تصريحاته مع الإعلامية منى الشاذلي في الساعات الماضية.

أبرز تصريحات أحمد مالك مع منى الشاذلي

وقال الفنان أحمد مالك خلال تواجده مع الإعلامية منى الشاذلي إنه اقترح فكرة مسلسل ولاد الشمس وحولها المؤلف مهاب طارق إلى قصة متكاملة، موضحًا:«البذرة من عندي، وأستاذ مهاب حولها لقصة متكاملة وخطوط درامية، وسببها الشارع بحس الفنان مطلع على اللي حواليه، ولو في قضية عايز يتكلم عنها طب ما يقدمها بشكل الناس تحس بيه وتتفاعل معاه».

وكشف «مالك» أنه درس تمثيل قبل عامين من تقديم المسلسل ليُتقن الدور بشكل أفضل، وهو ما ساعده على النضج الفني، بجانب ذلك قال إنه بذل مجهودا كبيرا للحٌصول على الشكل الرياضي الذي ظهر به في مسلسل ولاد الشمس، لكن كل هذا انتهى في فترة رمضان وتناول الحلويات: «الفورمة راحت، الكنافة بالمانجو قضت عليها، في رمضان، محدش يأكل حلويات».

وكشف أحمد مالك جوانب من حياته، قائلا إنه منذ طفولته مهتمَا بالرياضة وخاصة المٌلاكمة، موضحًا:« قبل المسلسل قعدت شهرين ونص مع المدرب يوسف إدريس، لكن أنا بلعب ملاكمة من زمان، ووالدي كان بطل ملاكمة على مستوى الجمهورية، ومتربي في حب الملاكمة، دخلت بطولة القاهرة مدارس وأنا في إعدادي تبع المدرسة وأخدت مركز تاني، وكنت هدخل المنتخب الأوليمبي لكن مكملتش».

الانضمام لجيل جديد من النجوم

وكشف أحمد مالك أنه كان يتمنى أن تكون نجوميته ونجاحه مرتبطًا بجيل من النجوم، قائلًا:«ديما حاسس إني نفسي اطلع جزء من جيل، الأسماء الكبيرة والناس القديمة كانوا طالعين مجموعة، والسينما المصرية طول الوقت بتقدم أجيال جديدة، رٌوحت أنا وطه من أول يوم وكان في دماغنا فيلم وقعدنا نحلم سوا».