مستشفيات جامعة المنيا تستقبل 3500 مريض خلال إجازة عيد الفطر

تلقى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، تقريرًا من الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات، حول إحصائيات وعمليات المستشفيات الجامعية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وكشف التقرير استقبال وعلاج 3500 حالة بمستشفيات "النساء والتوليد - الاستقبال والطوارئ - القلب والصدر - والثلاثي - الكبد والجهاز الهضمي - طب وجراحة العيون - الكلى والمسالك البولية"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال أيام الإجازة.

إجراء 432 عملية جراحية بمستشفيات جامعة المنيا

واستعرض التقرير، أنه تم استقبال 3500 حالة، و132 حالة بالرعاية المركزة، إضافة إلى إجراء 432 عملية جراحية بالمستشفيات.

وأكد الدكتور عصام فرحات، في توجيهاته لإدارة المستشفيات الجامعية على استقبال أية حالة مرضية تلجأ إليها على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، أن جميع الفرق الطبية وأطقم التمريض التى تم تشكيلها مجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى، وتمت زيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة، إلي جانب تجهيز فرق احتياطية من مختلف التخصصات الطبية.

قبول مختلف الحالات المرضية علي مدار 24 ساعة

فيما أكد الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، علي توافر الأدوية الطبية داخل صيدليات الطوارئ، ومستلزمات الطوارئ، وتوافر كميات كافية من أكياس الدم لمختلف الفصائل الدموية ومشتقاتها وذلك لاستقبال أية حالات مرضية في أي وقت وتقديم العلاج اللازم لها، لافتًا إلي استعداد جميع الأقسام الجراحيه وقسم العناية المركزة وعناية التخدير والصدمات المخية.

كان رئيس جامعة المنيا ، قد وجه بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع المستشفيات الجامعية وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة.