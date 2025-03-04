مسؤول فلسطيني: التصعيد الإسرائيلي في غزة يفضح عجز المجتمع الدولي

قال الدكتور محمد أبو الرُب، مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة يفضح عجز المجتمع الدولي في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، مما يعكس فشلاً في وقف ما وصفه بحرب القتل الإسرائيلية.

ما يحدث في غزة جريمة ضد الإنسانية

وأكد، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث في غزة، من استهداف للمدنيين والأطفال ومراكز الإيواء، يشكل جريمة ضد الإنسانية، في ظل تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات، بل وضغطه على الدول العربية مثل مصر والأردن بدلاً من ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف العدوان.

إسرائيل تتفاوض بالدم

أشار أبو الرُب إلى أن إسرائيل تتفاوض بالدم، وأن حماس والقوى الفلسطينية يجب أن تكون أكثر جرأة في اتخاذ مواقف وطنية موحدة، من خلال العمل على تعزيز المصالحة الفلسطينية وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.

وشدد على ضرورة سحب الذرائع التي يتذرع بها الاحتلال، مثل وجود أسرى في غزة، التي يستخدمها لتبرير المزيد من العدوان والتدمير، ورأى أن المفاوضات في ظل هذه الظروف غير مجدية، لأنها لا تمنع الاحتلال من العودة لنقض الاتفاقات السابقة.