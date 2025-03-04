أطباء يحذرون من ارتفاع معدلات الإصابة بالجرب في بريطانيا

أعرب الأطباء عن مخاوفهم بشأن ارتفاع الأمراض في بريطانيا مثل الجرب، وتزايد التفاوتات الصحية الناجمة عن سوء نوعية السكن، وتلوث الهواء، وصعوبة الوصول إلى وسائل النقل، وفقا لصحيفة إندبندنت.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته الكلية الملكية للأطباء على 882 طبيباً، أن ما يقرب من 90% منهم يشعرون بالقلق إزاء تأثير التفاوتات الصحية على مرضاهم، في حين قال 46% إن نصف عبء عملهم على الأقل يتضمن أمراضاً مرتبطة بعوامل اجتماعية.

وقال أحد الأطباء إنهم رأوا مرضى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مصابين بأمراض كانت شائعة مثل الجرب والحمرة.

الجرب هو طفح جلدي يسبب الحكة ويسببه العث وينتشر عن طريق التلامس الجلدي الوثيق، في حين أن الحمرة هي عدوى جلدية يمكن علاجها بالمضادات الحيوية.

3689 حالة جرب في مستشفيات إنجلترا خلال 2024

ووفقًا لإحصاءات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، يشهد الجرب ارتفاعًا كبيرا، فقد شخصت 3689 حالة جرب في مستشفيات إنجلترا خلال العام المنتهي في أبريل 2024، بزيادة قدرها 73% عن العام السابق، حيث سجلت 2128 حالة.

وسلط الأطباء الضوء أيضًا على حالات المرضى الذين يعانون من انخفاض حرارة الجسم، والتي قال أحد الأطباء إنها بسبب عدم قدرة المريض على تحمل تكاليف التدفئة.

احتمالية تحول أمراض الجهاز النفسي إلى حالات مزمنة

وأعرب الدكتور آش باسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في بريسكوت، بالقرب من ليفربول، عن مخاوفه من أن الرطوبة والبرودة في السكن، قد تتسبب في تحول أمراض الجهاز التنفسي إلى حالات مزمنة، موضحًا أن سوء التغذية يساهم في حدوث مضاعفات صحية طويلة الأمد.