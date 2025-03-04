استشاري صحة النفسية: عروض السيرك تقضي على المخاوف المرضية وتعزز الثقة بالنفس

استشاري صحة النفسية: عروض السيرك تقضي على المخاوف المرضية وتعزز الثقة بالنفس

استشاري صحة النفسية: عروض السيرك تقضي على المخاوف المرضية وتعزز الثقة بالنفس

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن عروض السيرك لها أهمية كبيرة في نفس ووجدان الإنسان، إذ تبث المتعة والسعادة والبهجة في النفوس، موضحا أنه كان يطلق على السيرك «مسرح السعادة» لأنه يحقق متعة التشويق والإبهار.

السيرك

عروض السيرك تقضي على بعض المخاوف

وتساعد عروض السيرك أيضا في القضاء على بعض المخاوف المرضية، وتعطي الشعور بالقوة، من خلال رؤية ترويض الأسود والحيوانات المفترسة، وكذلك العروض التي تعتمد على القوة والتحدي، ما يعزز الثقة بالنفس لدى المشاهدين، ويعزز الإيجابية بدلًا من السلبية، بالإضافة إلى اليقظة الذهنية والانتباه خلال مشاهدة العرض، حسبما يقول «هندي» لـ«الوطن».

إحياء الأمل في النفوس

وبحسب استتشاري الصحة النفسية، تساعد عروض السيرك في إسقاط ما بداخل الإنسان من صراعات حياتية، ومن ثم إحياء الأمل بداخله مرة أخرى، كما يساعد في تعليم الأطفال الصمود ويعزز الثقة بالنفس، إضافة إلى توفير نشاط اجتماعي هاديء، وتعزيز روح المخاطرة في بيئة آمنة، من خلال خضوع السيرك لشروط السلامة والأمان، مع وجود المدربين والعمال، بعيدًا عن الحوادث المتفرقة التي تحدث.

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