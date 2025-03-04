بعد نجاح «لام شمسية».. أحمد السيسي يكشف كواليس دوره ويشيد بأمينة خليل



تألق الفنان أحمد السيسي في دور وكيل النيابة ضمن أحداث مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في موسم رمضان 2025، حيث استطاع أن يجذب الأنظار بأدائه القوي والمميز بدور وكيل النيابة.

أحمد السيسي يكشف كواليس دوره ويشيد بأمينة خليل

وكشف أحمد السيسي عن كواليس ترشيحه لمسلسل لام شمسيةقائلًا: "تم ترشيحي من قبل الأستاذ مودي شاهين، مدير الكاستينج، وخضعت لاختبار أداء، وبعدها اختارني المخرج كريم الشناوي، خاصة بعد مشاهدته لإعلان كنت قد قدمته مع المخرجة هيا فياض."

وأضاف: "في البداية، كان دوري مقسمًا على شخصيتين، لكن تم دمجهما في شخصية واحدة، ما جعل الدور أكثر أهمية وتأثيرًا في الأحداث."

وتحدث عن تجربته في التصوير، مشيرًا إلى أن أول يوم تصوير له تضمن 7 مشاهد متتالية، وكان اللوكيشن خاصًا به، حيث تنقل إليه أبطال العمل مثل أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، ويارا جبران.

أما عن تحضيراته للدور، فأكد أنه كان تحديًا كبيرًا، قائلًا: "الدور تطلب مني إتقان اللغة العربية القانونية، فكنت أذاكر مرافعات النيابة لمعرفة المفردات والأسلوب المستخدم في المحاكم، وهو ما ساعدني في تقديم الشخصية بشكل واقعي."

أحمد السيسي عن كريم الشناوي: أكبر داعم في الكواليس

وأشاد بالمخرج كريم الشناوي، مؤكدًا أنه كان داعمًا كبيرًا له، خاصة في مشاهد التحقيق مع أمينة خليل، حيث أعطاه توجيهات ساعدته في تجسيد الدور بإتقان.

وعن تعاونه مع نجوم العمل، قال: "كان شرفًا لي أن أتعرف على أمينة خليل، فهي شخصية لطيفة وداعمة، كما أن محمد شاهين فنان موهوب جدًا، وكان بيننا انسجام كبير في المشاهد."

كما أشاد بموهبة الطفل علي البيلي، قائلًا: "علي موهوب بالفطرة، وعينه تعبر دون أن يتكلم، وهو طفل مسؤول وملتزم جدًا في موقع التصوير."

وفي ختام حديثه، أكد أن أجواء التصوير كانت مميزة، وأن فريق العمل بأكمله كان يعمل بروح جماعية، مشيدًا بالمخرج كريم الشناوي، الذي أخرج كل ممثل بأفضل صورة ممكنة.