طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل بخطوات بسيطة.. «طعمه زي الجاهز»

أصبح البستاشيو من المكونات الأساسية في العديد من الأكلات، سواء في الحلويات أو المأكولات المالحة، فقد انتشرت أطباق مثل الكحك بالبستاشيو والفول بالبستاشيو والرنجة بالبستاشيو، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن طريقة تحضير صوص البستاشيو في المنزل.

طريقة تحضير صوص البستاشيو بسهولة

في هذا التقرير، نقدم لك طريقة تحضير صوص البستاشيو بسهولة، وفقًا لوصفة الشيف غادة السيد التي شاركتها عبر صفحتها على «فيسبوك».

المقادير:

ربع كوب جبن كريمي.

كوب فستق حلبي.

نصف كوب حليب مكثف محلى.

رشّة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

خطوات التحضير:

في البداية نضع في الفستق الحلبي في الخلاط الكهربائي، نخلطه جيدا حتى يصبح مزيجا ناعما.

في وعاء أخر نضع خليط الفستق الحلبي، ثم نضيف الزبدة.

نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

وبعد ذلك نخفق الحليب المكثف المحلى، والفانيليا، والجبن الكريمي.

نضيف خليط الفستق الحلبي إلى المزيج الكريمي

نخلط المكونات جيدا حتى تتداخل وتتجانس تماما.

نضع صوص الفستق الحلبي في برطمان زجاجي محكم الإغلاق

ويمكن استخدامه في تحضير مختلف أنواع الحلويات.

طريقة أخرى لعمل صوص البستاشيو

2 كوب من السوداني المحمص

1 كوب لبن محلي مكثف

ملعقة لون أخضر غذائي

رائحة فستق «من العطار»

طريقة التحضير: