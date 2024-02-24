سر عجينة القطايف بمكونات بسيطة وطريقة سهلة في الخلاط

القطايف من أكثر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثيرون في شهر رمضان المبارك، وذلك لأنها من أشهى الأنواع، التي يمكن إعدادها بأكثر من وصفة وطريقة.

يمكن إعدادها بوصفات حلوة أو حادقة، ويمكن وضع مختلف الحشوات فيها سواء المكسرات أو الجبن، حسب الاختيار.

ولكن تتساءل العديد من ربات البيوت، عن طريقة عمل سهلة لعجينة القطايف، وذلك بحسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الأيد» الذي يُعرض على قناة «cbc» سفرة.

مكونات عجينة القطايف

- كوب دقيق أبيض منخول.

- معلقة خميرة كبيرة.

- معلقة صغيرة بيكنج بودر.

- 2 معلقة صغيرة سكر.

- 2 كوب ماء دافئ.

- ربع ملعقة صغيرة ملح.

- زيت.

طريقة عمل عجينة القطايف في الخلاط الكهربائي

- يتم إحضار الخلاط الكهربائي لعمل عجينة القطايف، ووضع الدقيق والخميرة والماء والسكر والبيكنج بودر، ويتم تقليب الخليط جيدًا حتى يتم الحصول على قوام مناسب نتركه حتى يختمر.

- يتم إحضار طاسة ووضع الزيت بها، ويتم وضع ملعقتين من الخليط في الطاسة، ويركوا في الطاسة حتى ينضجوا، ويتم حشوها ووضعها في الزيت الساخن ليتم قليها، ونضع القطايف في الشربات، ويخرج ليصفى من الشربات الزائد.

طريقة أخرى لعمل عجينة القطايف في الخلاط

- كوب من الدقيق الأبيض.

- معلقة كبيرة من الخميرة.

- معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

- 3 أكواب من الماء.

- ضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي ثم يقلب جيدًا، وترك الخليط لمدة ساعة حتى يختمر ويزيد حجمه.

- يتم وضع ملعقتين من العجينة في الطاسة الساخنة، ويتم حشو القطايف بالحشوة المحضرة سابقًا، ووضعها في الزيت وعند نضوجها، يتم وضعها في الشربات وتقدم ساخنة.