أغرب طقوس الاحتفال بعيد الفطر في العالم.. حرق الحطب وأكل البن

تشترك غالبية دول العالم في مظاهر وطقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك التي تمثّل روح العيد، أهمها التجمع لأداء صلاة العيد في المساجد وزيارة العائلات لبعضها البعض، ولكن تبقى لكل بلد بعض العادات الاحتفالية الخاصة بعضها غريب وغير شائع.

نستعرض في التقرير التالي أغرب عادات الاحتفال بعيد الفطر المبارك في العالم، وفقًا لموقع leaders-mena، كالتالي

حرق الحطب في اليمن

من العادات التي تميز اليمنيين في عيد الفطر جمع الحطب على شكل أكوام عالية لإحراقها ليلة العيد، تعبيرًا عن الحزن برحيل شهر رمضان الكريم، وفرحًا باستقبال العيد.

معارك البيض في أفغانستان

يواظب المواطنون في أفغانستان على إقامة طقس غريب في عيد الفطر المبارك يسمى معارك البيض حيث يحتشد السكان في الأماكن العامة لبدء المنافسة على كسر البيض أسرع من الآخرين.

المنازل المفتوحة في ماليزيا

يعتاد المواطنون في ماليزيا فتح منازلهم أمام الضيوف خلال أيام عيد الفطر المبارك بغض النظر عن وضعهم ودينهم، وذلك لمشاركتهم الطعام اللذيذ ولقضاء الجميع أوقات مبهجة.

المصارعة الحرة في جزر القمر

ممارسة لعبة المصارعة الحرة من الطقوس الغريبة التي تميز سكان جزر القمر في عيد الفطر، وتُقام المنافسات بين مصارعين مرشحين من مناطق اتحادات مهنية مختلفة، للتنافس على كأس بطل المصارعة.

أكل البن في الصومال

يعتاد المواطنون في الصومال على إحياء طقس غريب في عيد الفطر، يتمثل في أكل البن من خلال قليه بزيت السمسم، وإضافة الذرة مخلوطة بالفول المحلي.