سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك
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- سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري
أفادت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4-4-2025، مقابل الجنيه المصري، حيث وصل سعر الشراء في بنك مصر نحو 13.42 جنيه مصري، مقابل 13.50 جنيه لعملية البيع.
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري
تداول سعر الريال السعودي اليوم مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 4-4-2025، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الريال السعودي وفق المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك كالآتي:
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
تحدد سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستوى 13.46 جنيه للشراء مقابل 13.50 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 13.43 جنيه للشراء مقابل 13.49 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
تحدد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري عند مستوى 13.42 جنيه لعملية الشراء مقابل 13.50 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
وصل الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة عند مستوى 13.42 جنيه لعملية للشراء مقابل 13.50 جنيه للبيع.