صيحات مكياج مشرقة لربيع وصيف 2025.. لا تفوتيها

تسيطر لمسات من الألوان الحيوية التي تضفي جرأة وانتعاشاً على مظهرك، وفي ظل موجة الجمال التي تتجه نحو البساطة الممزوجة بالتميز، يبرز المكياج كأداة فنية تعيد رسم ملامحك بطرق مبتكرة، فتعود الأيلاينر الملونة لتزين العيون بأسلوب عصري، وتتصدر البشرة المتوهجة المشهد بفضل مستحضرات بتركيبة خفيفة تسمح لبشرتك بالتنفس، ونوضح فيما يلي أحدث صيحات مكياج مشرقة لربيع وصيف 2025 وفقًا لـ Harper's BAZAAR.​

صيحة مكياج اللامكياج لإطلالة ناعمة

تعود صيحة مكياج اللامكياج في ربيع وصيف 2025 بأسلوب أكثر نضجاً ونعومة، لتذكرنا أن الأقل أحياناً هو أكثر، فالمكياج هذا الموسم لا يهدف إلى إخفاء ملامحك، بل إلى تعزيز جمالك الطبيعي بخطوات ذكية وتفاصيل ناعمة، وتوحي بأنك لا تضعين شيئاً على وجهك، رغم استخدامك لمنتجات مختارة بعناية تبرز إشراقة بشرتك وتحدّد ملامحكِ بأسلوب هادئ وغير مبالغ فيه، وهذا الاتجاه يركز على إبراز نضارة البشرة، وإشراقة العيون، ولمعان الشفاه الطبيعي، بعيداً عن التغطية الثقيلة أو الألوان الصارخة.

خطوات تطبيق مكياج اللامكياج

ابدأي بروتين عناية خفيف يعتمد على ترطيب البشرة وضعي كريم أساس خفيف واسمحي لبشرتك بالتنفس ويمنحها لمسة موحدة، وضعي القليل من الهايلايتر السائل على الخد، والأنف، لمنحها لمسة مضيئة كأنها منبعثة من الداخل.

قومي باختيار أحمر خدود كريمي بتركيبة شفافة بلون وردي أو مشمشي، وطبقيه بأطراف الأصابع لمظهر صحي وطفولي.

تجنبي الظلال الداكنة، واختاري ألوان نيود أو بيج مضيء، ويمكنكِ اعتماد طبقة خفيفة من الماسكرا البنية لتعزيز الرموش دون إثقالها مع لمسة من الكحل البيج داخل العين تعزز نظرتها وتمنحها إشراقة فورية.

تخلي عن أحمر الشفاه المطفأ، وبدليه بملمع شفاه شفاف يعزز لون شفتيكِ الطبيعي ويمنحهما مظهراً ممتلئًا ومرطباً.

صيحة الأيلاينر الأبيض أو الملوّن

بين الألوان القوية والتدرجات الدافئة التي تطغى على موسم ربيع وصيف 2025، يبرزالأليانير الأبيض أو الملون كخيار منعش، يضيء ملامحك من دون أن يطغى عليها، ويمنحك إطلالة شبابية مشرقة مثالية لأيام الشمس والسهرات الخفيفة،وحال كنتِ تبحثين عن لمسة تجميلية خارجة عن المألوف، تنعش إطلالتك وتمنح عينيك إشراقة غير تقليدية، فلا بد أن تجربي صيحة الأيلاينر الأبيض أو الملون هذا الموسم. ففي ربيع وصيف 2025، يعود هذا الخط البسيط ليتحوّل إلى نجم إطلالات العيون، ضمن صيحات مكياج عصرية وناعمة تعبّر عن الجرأة بأسلوب راقي.

طرق اعتماد الأيلاينر الأبيض أو الملون