خبير عسكري: إسرائيل تدفع الفلسطينيين إلى الموت أو الهجرة القسرية

خبير عسكري: إسرائيل تدفع الفلسطينيين إلى الموت أو الهجرة القسرية

خبير عسكري: إسرائيل تدفع الفلسطينيين إلى الموت أو الهجرة القسرية

قال اللواء سمير عباهرة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما يشهده قطاع غزة من مشاهد نزوح قسري مأساوية يعكس بشكل واضح أن إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة، ولم تترك أي مكان آمن للمدنيين الفلسطينيين، ما يدفعهم نحو خيارين كلاهما مر إما الموت أو الهجرة.

فرض شروط قاسية

وأشار «عباهرة»، في مداخلة من جنين عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن التركيز الإسرائيلي على مناطق جنوب غزة يأتي ضمن محاولة للضغط على حركة حماس، خاصة مع اعتقاد الجانب الإسرائيلي بأن الرهائن المحتجزين لدى الحركة يتواجدون في تلك المناطق، مضيفًا أن إسرائيل تسعى لفرض واقع جديد من خلال مسح شامل للقطاع وفرض شروط قاسية، مثل تسليم الرهائن أو مغادرة المشهد السياسي والعسكري بالكامل.

العودة إلى المفاوضات

وأوضح أن دولة الاحتلال تتحدث بلغة القوة والحسم، وتوجه رسائل واضحة إلى حماس مفادها: «إما تسليم الرهائن، أو الرحيل الكامل عن غزة»، معتبرًا أن الكرة الآن في ملعب حماس، داعيًا الحركة إلى التعاطي مع الوساطات، سواء من الجانب المصري أو القطري أو الأمريكي، والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من دماء الفلسطينيين.

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