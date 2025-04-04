حملة مكبرة لرفع الإشغالات بميدان النافورة في المنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لإيجاد حلول عاجلة لمشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز مطاي

في استجابة فورية لشكوى واردة من المواطنين عبر مبادرة «صوتك مسموع»، نفّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بميدان النافورة، لإزالة تعديات الباعة الجائلين الذين تسببوا في تعطيل حركة المرور للمشاة والسيارات، رغم تخصيص سوق عمومية لهم، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات وإعادة الانضباط للمنطقة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

كما تلقت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس شكوى من بعض المواطنين بشأن مخالفة تعريفة الركوب المقررة وسوء تعامل بعض السائقين، وتم التنسيق مع وحدة مرور ديرمواس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع المتابعة المستمرة لحل شكاوى عدم الالتزام بتعريفة الركوب.

وفي استجابة أخرى لأهالي قرية خزام الغربية بمركز ديرمواس بشأن نقص أسطوانات الغاز، وفرت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة التموين 400 أسطوانة غاز للقرية، ومتابعة عملية التوزيع لضمان وصولها لمستحقيها.

إزالة مطب عشوائي بطريق السلام بمركز بني مزار

وفي مركز سمالوط، تابعت الوحدة المحلية أعمال إصلاح انفجار خطي مياه شرب بشارع العهد الجديد وشارع ناصر بحي جنوب، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والانتهاء منها في أسرع وقت لفتح الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين.

وفي مركز بني مزار، واستجابة لشكاوى المواطنين بطريق ترعة أبو حسيبة من وجود عطل بالصرف الصحي، تم على الفور إصلاح العطل، كما أزالت الوحدة المحلية مطبا عشوائيا بطريق السلام بحي غرب حفاظًا على سلامة المواطنين، وردم حفرة بجوار السيد سليمان بقرية القيس بعد الانتهاء من إصلاح العطل.

كما تلقت الوحدة المحلية شكاوى من مواطني حي غرب وحي جنوب بشأن انسداد بخط الصرف الصحي، ومن وجود عطل بماسورة المياه بالشارع الجديد بقرية صندفا، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح الأعطال وشفط المياه.