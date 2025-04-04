ردا على ترامب.. الصين تمنع تصدير معادن نادرة وتوقف التعامل مع شركات أمريكية

أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض قيودًا إضافية على تصدير المعادن النادرة، المستخدمة في الصناعات عالية التقنية، مثل البطاريات والمركبات الكهربائية، كما أضافت 16 شركة ومنظمة أمريكية أخرى إلى قائمة الدول الخاضعة للرقابة على الصادرات، ما يعني منع الشركات الصينية من التعامل معها.

الصين تتخذ تدابير مضادة لجمارك ترامب

وبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن الصين قد وعدت في وقت سابق باتخاذ تدابير مضادة حازمة ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي فرضت معدل 10% على جميع الواردات القادمة إلى الولايات المتحدة، مع فرض رسوم إضافية على الصين.

وكانت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني قد ذكرت في بيان لها أن الحكومة الأمريكية أعلنت فرض رسوم جمركية متبادلة على السلع الصينية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، وأن هذه الممارسة الأمريكية لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية، وتُقوّض بشكل خطير حقوق الصين ومصالحها المشروعة، وتُمثّل نموذجًا نموذجيًا للتنمّر الأحادي الجانب.

قال وانغ ون، عميد معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة الشعب الصينية إن الصين لن تستسلم لترامب أبدًا، لكنها لا تستبعد التعاون مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين، وتُدرك الصين أن التعاون لا يُسعى إليه، بل يُناضل من أجله، مشيرًا إلى أن رد الصين كان محدودًا ويقتصر على التدابير التجارية.