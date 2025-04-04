الغلاء والركود في الطريق.. خسائر بالجملة وارتفاع الأسعار في أمريكا وبريطانيا

هبطت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة، بعد أن أعلنت الصين عن رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية، ما يشير إلى تصعيد كبير في الحرب التجارية التي أشعلها دونالد ترامب وتغذية المخاوف من الركود العالمي.

انخفاض مؤشرات البورصة الأمريكية

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5% في التعاملات الصباحية، بعد أسوأ يوم له منذ أن دمر كوفيد الاقتصاد العالمي في عام 2020، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1656 نقطة، أو 4.2%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.5%.