رئيس «صحة الشيوخ»: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي «الأقصى» يستدعي تحرك دولي عاجل

وصف محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية متواصلة على الأراضي السورية والفلسطينية بغزة والضفة الغربية، يعد تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا عاجلًا من الدول العربية والمجتمع الدولي، لافتًا إلى أن إسرائيل مستمرة ليس فقط في حرب الإبادة للفلسطينيين بل تحاول تجزئة قطاع غزة وفصل أجزاءه عن بعضها البعض.

وقال البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أفعالًا عدوانية لا تتوقف، ويعمل على تغيير الحقائق على الأرض من خلال محاولات لتهجير الفلسطينيين وإحكام قبضته على الأراضي المحتلة، في تزامن مع الاعتداءات المتواصلة على مقدساتنا الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وأضاف البدري أن اقتحام المسجد الأقصى من قبل القوات الإسرائيلية وتدنيسه يعد انتهاكًا سافرًا لكل القيم الدينية والإنسانية، وتهديدًا خطيرًا للوضع القائم في القدس وفلسطين، مؤكدًا أن هذا الهجوم على المقدسات الإسلامية يستهدف بالأساس تغيير الواقع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، وهو أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.

ودعا البدري الدول العربية إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم وموحد في مواجهة هذه الانتهاكات المتواصلة، مشددًا على أن التحرك العربي يجب أن يكون على كافة الأصعدة السياسية والديبلوماسية، وأن يشمل الضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية المحتلة.