ما هي الرسوم الجمركية ولماذا يستخدمها دونالد ترامب في الوقت الحالي؟

ما هي الرسوم الجمركية ولماذا يستخدمها دونالد ترامب في الوقت الحالي؟

ما هي الرسوم الجمركية ولماذا يستخدمها دونالد ترامب في الوقت الحالي؟

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا منذ عودته إلى البيت الأبيض يناير الماضي، وازداد الجدل بعد فرضه رسوما جمركية جديدة واسعة النطاق على السلع المستوردة من معظم دول العالم، وتصل إلى 10% على جميع الدول مع نسب أعلى لدول بعينها، لكن ما هي الرسوم الجمركية؟

الرسوم أو التعريفات الجمركية هي ضرائب إضافية يتم فرضها على السلع المستوردة من دول أخرى، وتكون عادة نسبة مئوية من قيمة المنتج فقط، ما يعني أن نسبة 25% رسوم على منتج قيمته 10 دولارات، تساوي 2.50 دولار.

ويجب على الشركات التي تستورد تلك السلع إلى البلاد دفع الضريبة للحكومة، كما يمكن لهذه الشركات أيضًا، إما تحميل المستهلكين تكلفة الرسوم الجمركية، أو استيراد كميات أقل من السلع الأجنبية المفروض عليها الرسوم، لكن، لماذا يستخدم الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية؟

لماذا يستخدم ترامب الرسوم الجمركية؟

يرى دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية هل التي ستحقق رؤيته الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، وكان ينتقد مرارًا وتكرارًا اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.
كما يرى ترامب أيضًا أن تلك التعريفات أو الرسوم الجمركية ستشجع المستهلكين الأمريكيين أكثر، وستجعلهم أكثر إقبالًا على شراء السلع المصنعة في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز الاقتصاد الأمريكي، حسب رؤية ترامب.

ويريد ترامب أيضًا من وراء التعريفات الجمركية، أن يقلل الفجوة بين قيمة السلع التي تستوردها الولايات المتحدة، والسلع التي تصدرها إلى دول أخرى، إذ يقول إن الولايات المتحدة تعرضت للاستغلال من جميع دول العالم.

وتشمل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، فرض نسبة 34% على الصين، و24% على اليابان، و31% على سويسرا، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، و26% على الهند، و50% على ليسوتو، وعلى الاتحاد الأوروبي 20%، بينما بريطانيا 10%.

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