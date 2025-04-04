عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات: ترامب ينكر الأزمات رغم خسائر الأسواق الأميركية

قال ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقليل آثار قراراته الأخيرة المرتبطة بالتعديلات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي، كانت متوقعة، بل ومنسجمة مع نهجه السياسي والإعلامي المعروف.

وأوضح مسعد، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب، كما هو معتاد، لا يعترف بالخسائر أو بالأزمات حتى لو كانت كبيرة، معتبرًا أن اعترافه بتأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي سيكون بمثابة إشارة ضعف للداخل الأمريكي وللمجتمع الدولي، وهو أمر يحرص دونالد ترامب على تفاديه دائمًا، خاصة في توقيت سياسي حساس.

وأشار إلى أن ما جرى في الأسواق المالية خلال الساعات الـ24 الأخيرة كان دراماتيكيًا، حيث مُنيت البورصة الأمريكية بخسائر تصل إلى 3 تريليونات دولار في قيمتها السوقية، وهو رقم ضخم لم يُسجّل منذ أزمة كوفيد-19 في عام 2020، كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، وتراجعًا في مؤشرات الأسواق الأمريكية الكبرى.

وذكر، أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في آثار هذه التعديلات على السوق المحلي، بل فيما إذا قررت الدول الأخرى ذات الثقل الاقتصادي، سواء دولًا منفردة أو تكتلات، الرد بالمثل على التعريفات الأمريكية، إذا حدث ذلك، فسيكون لذلك تأثير كارثي على المستهلك الأمريكي، لافتًا إلى أن إدارة ترامب تعوّل على أن هذه الدول لن تلجأ إلى المعاملة بالمثل على الأقل في الوقت الحالي.