محافظ القليوبية: آليات رقابية لضمان توفير السلع الاستراتيجية ومراقبة الأسعار

محافظ القليوبية: آليات رقابية لضمان توفير السلع الاستراتيجية ومراقبة الأسعار

محافظ القليوبية: آليات رقابية لضمان توفير السلع الاستراتيجية ومراقبة الأسعار

تفقَّد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أسواق الخضروات والفاكهة بمدينة الخصوص، بحضور النائب حسن عُمر عضو مجلس النواب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل رئيس المدينة.

جولة محافظ القليوبية

الرقابة على جميع السلع بالأسواق

وخلال الجولة ناقش محافظ القليوبية الباعة المتواجدين بالأسواق، مُشدداً على عدم المُغالاة في الأسعار، كما التقى بعض المواطنين المُترددين على الأسواق وسؤالهم عن الأسعار ومدى توافر متطلباتهم، مُطالبين بأهمية تواجد الرقابة على جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

جولة محافظ القليوبية

تحسين مستوى النظافة

وفي ذات السياق، شددَّ المحافظ على ضرورة تحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والمُخلفات داخل الأسواق أولاً بأول، وكذا إلزام جميع البائعين بعدم تعطيل حركة سير المواطنين داخل السوق، وتحقيق العدالة بين جميع البائعين والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن الدولة بكل أجهزتها تحرص على توفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بهذا الشأن، مع المُتابعة المُستمرة لمدى توافر السلع الاستراتيجية والغذائية وجودة وسلامة المعروض منها، ومجابهة المُمارسات الاحتكارية، لعدم تحمُل المواطن أي أعباء إضافية.

جولة محافظ القليوبية

وفي ختام جولته، وجَّه محافظ القليوبية بتكثيف الحملات التفتيشية المُستمرة والمُتابعة الميدانية لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكُد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المُقررة دون مُغالاة، مُشدداً على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مُخالفات يتم رصدها.

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