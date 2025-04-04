وظائف خالية برواتب مجزية وفرص للترقي.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن وظائف خالية بإحدى الشركات، وذلك من خلال مبادره توظيف مصر ومبادرة بداية، بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر.

التخصصات المطلوبة للوظائف

توفر شركة رنين فرص عمل للشباب في التخصصات التالية:

1- محاسب فرع، بشرط إجادة الإكسل.

2- موظف Visual Merchandising Supervisor (VM)، سنة خبرة.

3- رئيس قسم «موبايلات، أجهزة كهربائية».

4- مساعد رئيس قسم «موبايلات، أجهزة كهربائية».

5- بائع أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومفروشات ولعب أطفال وأحذية.

6- مراقب مخزون، بشرط إجادة الإكسل.

7- كاشير.

8- بائع أثاث، بشرط الخبرة.

9- مصور منتجات.

10- منسق قسم «مساعد بائع».

11- موظف أمن.

12- فني صيانة كهرباء.

13- عامل تحميل وخدمات، لا يشترط مؤهل.

أماكن العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بفروع الجديدة للشركة في الهرم ومدينة نصر.

شروط القبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- مطلوب جميع المؤهلات: عالي، ومتوسط، وفوق متوسط، بدون مؤهل.

- خبرة وبدون خبرة.

- الحد الأقصى للسن 40 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- راتب مجزي حسب الخبرة وكل وظيفة.

- حوافز.

- فرص للترقي.

- دورات تدريبية.

- إجازة أسبوعيًا.

- نمو وظيفي مستمر.

- بيئة محفزة للإبداع.

- فريق محترف وداعم.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن ملء استمارة التوظيف والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التالي:

يقام اليوم المفتوح للتوظيف لشركة رنين Raneen، بشارع السوق أبراج سفنكس برج رقم 1 طريق المنصورية بالهرم، بعد مدخل أبو الهول، يوم السبت والأحد 6/7 أبريل 2025، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءًا.

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