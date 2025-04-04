وظائف شاغرة في بنك القاهرة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، وظائف شاغرة في فروع البنك المختلفة بمجال التمويل التجاري للتنفيذ الوظيفي، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة سواء من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات أو خريجي الكليات الأخرى لمساعدتهم في الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك القاهرة، التفاصيل الخاصة بـ الوظائف الشاغرة سواء الشروط المطلوبة أو كيفية التقديم وذلك كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة 2025

يشرف قائد فريق التمويل التجاري للتنفيذ الوظيفي لنظام الخدمات المصرفية الأساسية على وحدات التمويل التجاري ضمن مشاريع التحول المصرفي الأساسية للبنك.

يتطلب هذا المنصب خبرة واسعة في أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية، وخاصةً في تحديد معلمات الوحدات، ونقل البيانات، والمطابقة.

يجب أن يمتلك المرشح المثالي خبرة واسعة في تطبيقات الخدمات المصرفية الأساسية، مع التركيز على نظام Temenos T24، ويلعب دورًا محوريًا في ضمان نجاح مبادرات التحول.

تكوين وتخصيص وحدات الخدمات المصرفية الأساسية لعمليات التمويل التجاري، مع ضمان توافقها مع متطلبات البنك.

الإشراف على نقل البيانات من الأنظمة القديمة إلى نظام الخدمات المصرفية الأساسية الجديد، مع ضمان سلامة البيانات ودقتها طوال فترة التحول.

إدارة عمليات المطابقة، وضمان دقة مواءمة جميع البيانات والمعاملات المالية.

قيادة فريق من الخبراء الوظيفيين، ودفع عجلة الإنجاز في الوقت المناسب وبكفاءة عالية لمراحل المشروع.

التعاون مع فرق متعددة الوظائف، بما في ذلك الفرق الفنية ومحللي الأعمال ومديري المشاريع، لضمان نجاح تنفيذ مشروع التحول.



تطبيق الخبرة في نظام سويفت وتمويل التجارة الدولية، بما في ذلك خطابات الضمان، لتحسين عمليات تمويل التجارة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة 2025

أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك القاهرة 2025 درجة بكالوريوس في التجارة، أو إدارة الأعمال، أو تكنولوجيا المعلومات، أو مجال ذي صلة.

خبرة عملية لا تقل عن 7-10 سنوات في تنفيذ وإدارة نظام الخدمات المصرفية الأساسية.

خبرة مثبتة في تنفيذ أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية، مع تركيز قوي على تحديد معلمات الوحدات، ونقل البيانات، والمطابقة.

خبرة واسعة في وحدات خطابات الاعتماد وخطابات الضمان، وسويفت، ووحدات التسليم، وخاصةً مع برنامج تيمينوس للخدمات المصرفية الأساسية.

الخبرة العملية في وحدات خطابات الاعتماد وخطابات الضمان من تيمينوس ضرورية.

أن يكون لديه شهادات تيمينوس الوظيفية مرغوبة للغاية.

أن يكون لديه معرفة متعمقة بممارسات التجارة الدولية ومعايير مراسلات سويفت.

أن يكون لديه خلفية قوية في عمليات تمويل التجارة وخطابات الضمان.

يُعد إتقان لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) وتحليلات البيانات ميزة إضافية، ويفضل الحصول على شهادات في تحليل الأعمال (CBAP)، واختبار البرمجيات (ISTQB)، وإدارة المشاريع (PMP).

طريقة التقديم لوظائف بنك القاهرة 2025

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك القاهرة 2025 الدخول على الصفحة الرسمية للبنك وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.