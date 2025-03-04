وظائف شاغرة بمرتبات مجزية.. اعرف كيفية التقديم والتخصصات المطلوبة

وظائف شاغرة بمرتبات مجزية.. اعرف كيفية التقديم والتخصصات المطلوبة

وظائف شاغرة بمرتبات مجزية.. اعرف كيفية التقديم والتخصصات المطلوبة

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن وظائف شاغرة بإحدى الشركات في تخصصات متنوعة وبرواتب مجزية، وذلك في إطار حرصها توفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، في جميع المجالات ولجميع المؤهلات في القاهرة والمحافظات.

تفاصيل فرص عمل مبادرة توظيف مصر

ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل فرص عمل مبادرة توظيف مصر، من حيث الشروط والتخصصات المطلوبة، والحقوق والمميزات وكيفية التقديم عليها، وذلك على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة شباب للتعين في المجالات الآتية:
- محاسب موردين، خبرة.
- مراقب مخزون، خبرة.
- مدير فرع، خبرة.
- مساعد مدير فرع، خبرة.
- منسق ممرات، خبرة وبدون.
- بائع بقالة، خبرة.
- عامل مخزن، خبرة وبدون.

المزايا والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على المزايا والحقوق الآتية:

  • رواتب مجزية.
  • حافز شهري.
  • فرص تدريب وتطوير وظيفي.
  • فرص للترقي.
  • تأمين طبي واجتماعي.
  • إجازات سنوية ورسمية.
  • موظف مثالي شهريًا.

أماكن العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بفرع خاتم المرسلين بالعمرانية الجيزة.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف ملء استمارة التوظيف المخصصة من قبل مبادرة توظيف مصر.

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