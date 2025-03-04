أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن وظائف شاغرة بإحدى الشركات في تخصصات متنوعة وبرواتب مجزية، وذلك في إطار حرصها توفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، في جميع المجالات ولجميع المؤهلات في القاهرة والمحافظات.

تفاصيل فرص عمل مبادرة توظيف مصر

ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل فرص عمل مبادرة توظيف مصر، من حيث الشروط والتخصصات المطلوبة، والحقوق والمميزات وكيفية التقديم عليها، وذلك على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف