«الرقم غلط».. مواقف كوميدية بين محمد رمضان والمتصلين في «مدفع رمضان»

أكدت الإعلامية سالي شاهين أن برنامج «مدفع رمضان»، الذي قدمه الفنان محمد رمضان، استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا، ليس فقط من خلال الجوائز القيمة التي قدمها، ولكن أيضًا من خلال المصداقية التي لمسها الجمهور في كل حلقة، حيث فاز كثير من المشاركين بالفعل وحققوا أحلامهم على أرض الواقع.

ردود فعل عفوية على الهواء

وأضافت شاهين، خلال تقديمها برنامج «سهرة DMC»، على قناة DMC، «كل اللي تابع البرنامج اتأكد إن كل حاجة كانت حقيقية، وإن فعلاً ناس كتير جدًا كسبوا، وده بان من ردود أفعالهم العفوية على المكالمات اللي تلقوها من محمد رمضان، واللي كان فيها ضحك وهزار ومواقف ظريفة لا تُنسى».

وشهدت فقرات البرنامج تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، خاصة لعبة «مكالمة محمد رمضان»، التي كانت بمثابة مفاجأة حقيقية للناس في بيوتهم، بعض المتصل بهم لم يصدقوا المكالمة في البداية، واعتقدوا أنها مجرد مزحة أو «مقلب»، بينما ارتبك آخرون ولم يعرفوا كيف يردون.

مواقف لا تُنسى على الهواء

وعرض برنامج «سهرة DMC» أبرز الردود الطريفة التي وثقها فريق برنامج «مدفع رمضان»، حيث قال أحد المتصلين: «الرقم غلط يا أستاذ» فتعجب محمد رمضان قائلا: «هو أنا قلت مين اللي معايا الأول؟»، وقال محمد رمضان لمتصل آخر: «حضرتك كسبان 200 ألف جنيه»، فجاء الرد: «متشكرين يا عم، هتتصل تاني ولا إيه؟ عشان أبقى فاهم الدنيا»، وقالت متصلة أخرى له: «أنا عارفة الحاجات دي، ده باين جدًا إنه مقلب!»، فرد عليها رمضان: «والله مش مقلب، أنا محمد رمضان».