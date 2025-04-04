تفاصيل فيلم استنساخ بطولة سامح حسين

يبحث جمهور ومحبو الفنان سامح حسين عن موعد وقصة فيلم استنساخ، والذي أعلن عنه منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، والذي يشاركه فيه بالبطولة هبة مجدي.

وكشف سامح حسين عن موعد عرض فيلم استنساخ معلقا: عندما تختفي الحدود بين الواقع والخيال، البوستر الرسمى لفيلم استنساخ، 9 أبريل بجميع دور العرض المصرية وقريبًا فى جميع الدول العربية.





تفاصيل فيلم استنساخ بطولة سامح حسين

فليم استنساخ تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، حول التطورات التكنولوجية التي نعيشها وتطور الذكاء الاصطناعي، ونظارات vr.

ويشارك سامح حسين في بطولة الفيلم، الفنانة هبة مجدي، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.