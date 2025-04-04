تفاصيل فيلم استنساخ بطولة سامح حسين

تفاصيل فيلم استنساخ بطولة سامح حسين

تفاصيل فيلم استنساخ بطولة سامح حسين

يبحث جمهور ومحبو الفنان سامح حسين عن موعد وقصة فيلم استنساخ، والذي أعلن عنه منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، والذي يشاركه فيه بالبطولة هبة مجدي.

وكشف سامح حسين عن موعد عرض فيلم استنساخ معلقا: عندما تختفي الحدود بين الواقع والخيال، البوستر الرسمى لفيلم استنساخ، 9 أبريل بجميع دور العرض المصرية وقريبًا فى جميع الدول العربية.



تفاصيل فيلم استنساخ بطولة سامح حسين

فليم استنساخ تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، حول التطورات التكنولوجية التي نعيشها وتطور الذكاء الاصطناعي، ونظارات vr.
ويشارك سامح حسين في بطولة الفيلم، الفنانة هبة مجدي، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا