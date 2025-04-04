يوسف عمر يروي مواقف طريفة من حياته: «نسيت محفظتي»

تحدث الفنان يوسف عمر عن مواقف طريفة وجزء من حياته الشخصية، مؤكدًا أن بعض اللحظات التي يمر بها في الحياة اليومية تذكره بأغانٍ معينة، حيث أجاب على أسئلة خفيفة عن مواقف قد يواجهها، وأي الأغاني قد يختارها إذا مرَّ بها.

ومن أبرز المواقف التي تحدث عنها يوسف، خلال لقاء مع الإعلامية سالي يوسف في «سهرة DMC»، على قناة DMC، كان موقف دخوله مطعمًا مع أصدقائه بعد تناول الطعام، ليقرر دفع الحساب، ثم يكتشف فجأة أنه نسي محفظته في المنزل، وقال يوسف عن هذه اللحظة: «لو حصل كده، أغني أنا رايح فين؟ لأنه أكيد هكون في موقف محرج جدًا».

تجربة رفض التقدم للزواج

وفي موقف آخر، تحدث يوسف عمر عن تجربة تقدم لإحدى الفتيات وتم رفضه من قبل عائلتها، ليصف اختياراته الشخصية في الحياة بأنها «مدمرة»، ولكن بعد فترة طويلة، عاد مرة أخرى لتقديم نفسه وتم قبوله، ليغني في هذه اللحظة: «بعد إيه؟».

وواصل يوسف حديثه عن علاقته بوالده أثناء التصوير، مؤكدًا أن نصائح والده له دائمًا ما تكون مفيدة، مضيفًا: «بابا دائمًا ما ينصحني في التصوير، لكن لو نصحني بشيء غير صحيح، أعتقد أنني سأغني له بحبك يا صاحبي»

حادثة التهديد في الشارع

وفي موقف آخر، تذكر يوسف حادثة وقعت له عندما كان صغيرًا، حيث تعرض لموقف تهديد من مجموعة من الشباب في الشارع، ليقول: «الحمد لله كان شباب المنطقة اللي أنقذوني، ولحسن الحظ الموضوع خلص بسرعة، ولكن الموقف كان مرعبًا».

وختم يوسف اللقاء بالحديث عن طريقة تفكيره، مؤكدًا أنه يحب الأغاني التي تناسب حالته النفسية في كل وقت، وأنه دائمًا ما يحاول التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته.