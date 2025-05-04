تحديثات أسعار الذهب اليوم السبت 5-4-2025 في مصر.. قائمة بجميع الأعيرة

أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» عن تحديثات أسعار الذهب اليوم السبت 5-4-2025 في مصر، داخل محلات الصاغة ويهتم قطاع عريض من المواطنين بمتابعة سعر الذهب للبيع أو الشراء على مدار، إما رغبة في شرائه في شكل مشغولات ذهبية أو في هيئة سبائك ذهبية للاستثمار على المدى الطويل.

تحديثات أسعار الذهب اليوم في مصر

ووفق آخر تحديث معلن فإن سعر جرام الذهب قبل إضافة التجار لأسعار المصنعية والدمغة والضريبة، جاء كالتالي:

سعر عيار 24 من الذهب بآخر تحديث

يسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الآن في السوق المحلي للمعدن الأصفر للشراء 5 آلاف جنيهًا، مقابل 4 آلاف و977 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21 من الذهب بآخر تحديث

أما عن سعر جرام الذهب من عيار 21 فيسجل الآن في السوق المحلي للمعدن الأصفر للشراء 4 آلاف و375 جنيهًا، مقابل 4 آلاف و355 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18 من الذهب بآخر تحديث

ويبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 الآن في السوق المحلي للمعدن الأصفر للشراء 3 آلاف و750 جنيهًا، مقابل 3 آلاف و733 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب الآن بآخر تحديث

ووصل سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المحلي للمعدن الأصفر للشراء 35 ألف جنيه، مقابل 34 ألفًا و980 جنيهًا.