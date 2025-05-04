أسعار الكتاكيت اليوم السبت 5-4-2025 في بورصة الدواجن

تحديث جديد تشهده أسعار الكتاكيت اليوم السبت 5-4-2025 في بورصة الدواجن، على مستوى أبرز الأنواع «البيضاء والساسو والبلدي»، إذ يشهد الكتكوت الواحد يوميًا، تغييرات سعرية سواء داخل المزارع أو على مستوى الأسواق المختلفة.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

وفيما يلي، القائمة الكاملة لأسعار الكتاكيت اليوم السبت في آخر تحديث لها موضح عبر بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت في بورصة الدواجن 40 جنيهًا، ووصل سعر الأبيض «قطعان» إلى 31 جنيهًا.

تحديثات سعر الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت في آخر تحديث: 13 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الساسو بيور: 13 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي: 7 جنيهات.

- سعر الكتكوت الهجين: 9 جنيهات.

- سعر الكتكوت جيل ثان: 11 جنيهًا.

- سعر الكتكوت روزي بيور: 13 جنيهًا.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

- سعر كتكوت القاهرة للدواجن: 54 جنيهًا.

- سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت: 49 جنيهًا.

- سعر كتكوت الوطنية: 52 جنيهًا.

- سعر كتكوت الوادي: 47 جنيهًا.

- سعر كتكوت العناني: 51 جنيهًا.

- سعر كتكوت مكة المكرمة «أبيض»: 40 جنيهًا.

- سعر كتكوت مكة المكرمة «ساسو»: 15 جنيهًا.

- سعر كتكوت نيوجين: 51.5 جنيه.

- سعر كتكوت القصبي: 45 جنيهًا.