أسعار الفراخ والكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

كشفت بورصة الدواجن عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 4-4-2025، إذ بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 91 جنيهًا، بينما يتغير السعر في السوق ليصل إلى المستهلكين بين 91 و98 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البلدي استقرارًا في بورصة الدواجن المصرية اليوم الجمعة عند مستوى 119 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي للمستهلكين في الأسواق تفاوتًا في الأسعار بنسبة بسيطة علي حسب نسبة ربح كل تاجر، بالإضافة إلى اختلاف المناطق وتراوحت الأسعار بين 125 و132 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البيضاء اليوم



سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في المزارع 91 جنيهًا، فيما بلغت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية والمحلات ما بين 91 إلى 98 جنيها للكيلو.





سعر الكتكوت الأبيض اليوم في السوق





خلال تعاملات اليوم الجمعة، لم تشهد أسعار الكتاكيت أي تغيير ملحوظ، حيث استقر سعر الكتكوت الأبيض في المزارع والشركات ليتراوح بين 49 و56.5 جنيه، بينما ظل سعر الكتكوت للمستهلك يتراوح ما بين 38 و38.5 جنيه.





أسعار الكتاكيت اليوم

في تحديث لأسعار الكتاكيت اليوم الجمعة، تراوح سعر الكتكوت الساسو والساسو بيور بين 13 و14 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكتكوت البلدي الحر ما بين 6.5 و7 جنيهات.

بالنسبة للأنواع الأخرى من الكتاكيت، سجل الكتكوت المشعر أسعارًا تتراوح من 6.75 إلى 7.25 جنيهات، في حين تراوحت أسعار الكتكوت الهجين ما بين 8 و9 جنيهات.



