سعر البيض اليوم السبت 5-4-2025 في الأسواق.. «البلدي بكام؟»

كشفت بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، عن وجود تحديث جديد في سعر كرتونة البيض اليوم في مصر بالنسبة للجملة والمستهلك خلال تعاملات السبت 5-4-2025، حيث وصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في مصر إلى نحو 172 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في مصر نحو 174 جنيهًا للمستهلك، بينما وصل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» إلى 6.5 جنيه.

وسجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض اليوم في مصر نحو 167 جنيهًا للمستهلك، ومتوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» 5.75 جنيه.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم نحو 172 جنيهًا للمستهلك، بينما وصل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» إلى 6 جنيهات.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

وشهدت أسعار البيض اليوم السبت 5-4-2025، في بورصة الدواجن والمزارع، تحديثًا جديدًا كما يلي:

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 154 إلى 158 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 164 إلى 167 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن اليوم بين 156 إلى 160 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 168 إلى 172 جنيهًا.