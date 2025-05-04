أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 5-4-2025 في بورصة الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن اليوم السبت 5-4-2025 عن هبوط كبير في أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو، وهي أنواع الدواجن الأبرز داخل السوق المحلية، بالتزامن مع انتهاء عيد الفطر المبارك، حيث عادت مستويات الطلب إلى نسبتها الطبيعية.

وتعد أسعار الفراخ البيضاء أحد السلع الغذائية الأساسية التي يتابعها المواطنين يوميًا للتعرف على متغيرات سعر الكيلو في المزارع وداخل الأسواق والمحلات.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن والأسواق

سجلت أسعار الفراخ اليوم في آخر تحديث لها، وفق المعلن من خلال بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، التالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت تراجعا كبيرا بقيمة 6 جنيهات في الكيلو الواحد في المزارع لتباع بـ85 جنيهًا للكيلو الواحد، مقابل 91 جنيه أمس، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 90 إلى 105 جنيهات.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

ووصلت أسعار الفراخ الساسو اليوم السبت في المزارع إلى 85 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما سجل سعر كيلو الفراخ للمستهلك ما بين 90 إلى 110 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم السبت للمستهلك في الأسواق والمحلات 110 جنيهات للكيلو الواحد.