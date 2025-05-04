مظاهرة حاشدة للاحتجاج على سياسات ترامب في أمريكا

بدأت جماعات حقوقية، بمظاهرة في أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت، ضد الرئيس دونالد ترامب، حبسما أفادت قناة «اكسترا نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

في وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الحرب التجارية الأمريكية على الشركاء التجاريين ستؤتي ثمارها في الولايات المتحدة، لكن هذا الأمر لن يكون سهلا، داعيًا إلى الصمود، وذلك غداة رد صيني وتراجع كبير لأسواق المال العالمية.

وكتب الرئيس الأمريكي، على منصته «تروث سوشيال»، أن الصين وجهت ضربة أكثر شدة بكثير من الولايات المتحدة، نستعيد وظائف وشركات كما لم نستعد من قبل إنها ثورة اقتصادية وسنربح.. اصمدوا، هذا الأمر لن يكون سهلًا، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية، بحسب فرانس برس.

وقال إن الاستثمارات في أمريكا تجاوزت 5 تريليونات دولار وترتفع بوتيرة سريعة.

وأعلن دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، في خطوة ستتسبب في إعادة ضبط العلاقات بشكل كبير وتفاقم التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.